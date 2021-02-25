Ümraniyespor’da Altınordu maçı öncesi korona virüs şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 3 futbolcunun korona virüse yakalandığı belirtildi. Ümraniyespor’un konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:“TFF 1. Lig 24. Hafta Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız karantinaya alınmış olup, durumları yakından gözlemlenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Ümraniyespor’da 3 futbolcu korona virüse yakalandı
Ümraniyespor, 3 futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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