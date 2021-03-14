Umut Şenol: "Kimseye karşı eğilip bükülmeyin"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Tofaş-Beşiktaş basketbol maçında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Kural hatası olduğunu belirterek gerekli itirazları yapan siyah-beyazlılarda Umut Şenol, "Çağrımız tektir, kimseye karşı eğilip bükülmeden kuralları uygulayın" ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Tofaş deplasmanına giden Beşiktaş, 88-86 mağlup durumda olduğu son anlarda Ercan Osmani’nin son saniye basketiyle mücadeleyi 89-88 kazanmıştı. Ancak karşılaşmanın hakemleri, Osmani’nin atış öncesinde çizgiye basarak oyun alanı dışında kaldığını belirterek sayıyı iptal etmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından kural hatası olduğunu belirten Beşiktaş Yönetimi "Video gösterimi, çizgi kararına karışamaz" diyerek Türkiye Basketbol Federasyonu’na itirazda bulundu. Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol bir açıklama yaptı. Şenol açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sezon başında büyük bir cesaret örneği göstererek çok düşük bir bütçe ile genç ve potansiyeli yüksek oyuncuları bir araya getirerek, Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin, yönetim kurulumuzun desteği ve yüce gönüllü Beşiktaş taraftarının sevgisi ile bir yola çıktık.

Amacımızı, Türk Milli Takımı’na maksimum sayıda sporcu vermek ve bunu yapmak için de genç oyuncularımıza maksimum süre vermek olarak açıkladık. Çok zor günler geçirdik. Zor kararlar almak zorunda kaldık. Başta hocamız Ahmet Kandemir olmak üzere şubedeki bütün arkadaşlarımız Beşiktaşlılık felsefesinin gereği olan her tür fedakarlığı yaptılar. Biz oyuncularımızın gelişimi için kulüp içinde, bireysel gelişim koçluğu, İngilizce dersleri, psikolojik destek ve etik standartlar gibi birçok konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Akatlar salonunda Bilgihan Cenk Sürmen önderliğinde onlara ve gerektiğinde Milli Takımımıza mütevazı imkanlarımız ile her zaman en fiziksel şartları vermeye çalışıyoruz. Oyuncularımıza kulüp olarak tek başımıza veremeyeceğimiz şeyler de var; adalet ve eşiktik duygusu bunların en önemlileri. Kendi inisiyatifimiz dışında kalan ortamdan tek beklediğimiz gelişim çağında olan, kendi gözümüzden bile sakındığımız oyuncularımızın bu duygular için gelişimlerine devam etmeleridir. Bunu sağlayacak kurumlar ise TBF, MHK ve Tahkim Kurulları. Onlara çağrımız tektir, kimseye karşı eğilip bükülmeden kuralları uygulayın."