Ünal Karaman: “Bütün sıkıntılara rağmen iki takım da çok iyiydi”

Karagümrük deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Göztepe’te Teknik Direktör Ünal Karaman maçın ardından konuştu. Her iki takımın da önemli sıkıntılarının olmasına karşın sahadaki oyuncuların tebrik edilmesi gerektiğini söyleyen Karaman, bir sonraki maçlarında da Trabzonspor karşısında kazanmak istediklerini ifade etti.

Süper Lig’in 36. haftasında Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Göztepe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılırken, Teknik Direktör Ünal Karaman maçın ardından basın toplantısında konuştu. İki takım oyuncularını da tebrik ederek sözlerine başlayan Karaman, “Her türlü zorluk ve olumsuzluğa rağmen sadece futbolu düşünen iki takımın mücadelesi vardı. Bu mücadelenin karşılığı, karşılıklı gollerle bitti. Ligde rahat bir durumda olmamıza rağmen, konsantrasyonun dağılabileceği bir ortamda, özellikle ikinci yarıda bir duruş sergiledik. Kullanmadığımız kardeşlerimizin performansları bizi memnun etti. Bir şekilde ligi tamamlayacağız. Saha içinde pandeminin getirdiği sıkıntılar oluyor. Bu oyuncuların gösterdiği özveriyi, spora saygı duyan herkesin alkışlaması gerekiyor. Ben de bu işteki herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Her maça nasıl hazırlanıyorsak o şekilde olacak”

Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra, bordo-mavili kulübe karşı ilk kez bir maçta boy gösterecek olan Ünal Karaman, “Ben bir takımın çalışanıyım. Oyuncularımıza futbolun doğrularını öğretmeye gayret ediyoruz. Zaman zaman da oyunculardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Trabzonspor zamanında hizmet ettiğim bir camia. Biz her takıma nasıl hazırlanıyorsak, Trabzonspor’a da öyle hazırlanacağız. Biz sahaya döktüğümüz alın terini bölmedik. enerjimizi bölmedik, duruşumuzu bozmadık. İnşallah iyi bir hazırlıkla, iyi bir sonuç almayı umut ediyoruz” dedi. Son olarak Avrupa Süper Ligi’yle ilgili görüşü sorulan Karaman, “Birileri oyun oynamak adına farklı bir kategori oluşturmak gerekiyorsa, bundan büyük rahatsızlık duymamak lazım. Bu işin kurulları var. Basit mantıkla, futbolsever olarak hizmet eden bir hoca olarak söyleyebilirim ki, Avrupa’daki belli takımlar, kendi aramızda güçlü maçlar oynayalım diyorsa, sadece futbol maçı olarak buna olabilir diyebilirim. Sıcak bir konu. Bununla ilgili diğer konular zaten enine boyuna konuşulacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.