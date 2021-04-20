Ünal Karaman: “Bütün sıkıntılara rağmen iki takım da çok iyiydi”

Karagümrük deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Göztepe’te Teknik Direktör Ünal Karaman maçın ardından konuştu. Her iki takımın da önemli sıkıntılarının olmasına karşın sahadaki oyuncuların tebrik edilmesi gerektiğini söyleyen Karaman, bir sonraki maçlarında da Trabzonspor karşısında kazanmak istediklerini ifade etti.
“Her maça nasıl hazırlanıyorsak o şekilde olacak”Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra, bordo-mavili kulübe karşı ilk kez bir maçta boy gösterecek olan Ünal Karaman, “Ben bir takımın çalışanıyım. Oyuncularımıza futbolun doğrularını öğretmeye gayret ediyoruz. Zaman zaman da oyunculardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Trabzonspor zamanında hizmet ettiğim bir camia. Biz her takıma nasıl hazırlanıyorsak, Trabzonspor’a da öyle hazırlanacağız. Biz sahaya döktüğümüz alın terini bölmedik. enerjimizi bölmedik, duruşumuzu bozmadık. İnşallah iyi bir hazırlıkla, iyi bir sonuç almayı umut ediyoruz” dedi. Son olarak Avrupa Süper Ligi’yle ilgili görüşü sorulan Karaman, “Birileri oyun oynamak adına farklı bir kategori oluşturmak gerekiyorsa, bundan büyük rahatsızlık duymamak lazım. Bu işin kurulları var. Basit mantıkla, futbolsever olarak hizmet eden bir hoca olarak söyleyebilirim ki, Avrupa’daki belli takımlar, kendi aramızda güçlü maçlar oynayalım diyorsa, sadece futbol maçı olarak buna olabilir diyebilirim. Sıcak bir konu. Bununla ilgili diğer konular zaten enine boyuna konuşulacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.