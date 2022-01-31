Üner ailesi sporcu kimlikleri ile örnek oluyor

İstanbul’da yaşayan ve sporun içinden gelen Üner ailesi, çocuklarına da spor konusunda sonsuz destek sağlıyor. Eşi ile birlikte Fenerbahçeli olan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Galatasaray’da forma giyen kızlarının her zaman sporun içinde olmalarını istiyor.

Eski futbolcu olan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, yine kendisi gibi sporcu olan atletizm ve basketbol branşlarında ter dökmüş eşi Aydan Üner ile birlikte kızlarını sporcu ahlakı ve disiplini ile büyüttü. Sporcu anne-babanın yönlendirmesi ile şu anda Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nda forma giyen Zeynep Nisa Üner ve Galatasaray Kadın Basket U16 forması giyen Esma Nur Üner, ailesinden büyük destek görüyor.

Başkan Üner’den kız çocuklarına tam destek

Belediye olarak kız çocuklarına spor yapma imkanı sunmak için çalıştıklarını ifade eden Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, “Sporun dili, dini, ırkı, rengi yok. Hangi takımda oldukları önemli değil. Yeter ki önce başarılı birer sporcu olsunlar. Hangi spor dalında olurlarsa olsunlar. Biz aile olarak onların her zaman yanındayız ve onlarla gurur duyuyoruz. Sporun içinden gelen bir aileyiz. Eşim de ben de sporun içinden gelen kişileriz. Özellikle kız çocuklarımızın her zaman sporun içinde olmalarını istiyoruz, onları spor yapmaları için teşvik ediyoruz. Belediye başkanı olduğum Çatalca’da da belediye bünyemizde binlerce gencimize spor yaptırmaya çalışıyoruz. Biz de belediye olarak kız çocuklarımıza spor yapma imkanı sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ailemizin desteği bizim için önemli”

Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncusu Zeynep Nisa Üner ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nda U16 forması giyen Esma Nur Üner çok şanslı sporcular olduklarını söyleyerek, böyle bir aileye sahip oldukları için mutlu olduklarını belirttiler. Üner Kardeşler yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

“Küçük yaşlardan bu yana sporun içindeyiz, ailemizin desteği ile bu yerlere geldik. Ailemizin gönül verdiği takım farklı, bizim formasını giydiğimiz takım farklı olabilir ama ailemiz içinde hiç bir zaman bunun tartışması bile olmadı. Ailemiz bizi her zaman destekliyor ve onların maddi ve manevi desteğini ile başarılı olacağız.”