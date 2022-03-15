Ural; Kazanmak için sahaya çıkacağız

TFF İstanbul 2. Amatör Küme ekiplerinden Alipaşaspor Kulüp Başkanı Yadigâr Ural zorlu maç öncesi yaptığı değerlendirmesinde; “Ligin ilk maçı herkesin olduğu gibi bizim de heyecanla beklediğimiz günler geldi. Bir türlü başlayamayan liglerin başlıyor olması en çok bizleri sevindirmiştir. İlk olarak centilmenliğin ön planda olduğu kaliteli bir sezon olsun isterim. Kavgasız gürültüsüz bir lig olsun. Herkes kazanmak ister ve bu amaçla sahaya çıkar bizde öyle yapacağız ve kazanacağız.



SERTAÇ DAĞLI’YA TEŞEKKÜR

Takımımızın kurulma aşamasında yönetim kurulu üyemiz Sertaç Dağlı’ya teşekkür ederim. İyi bir takım kuruldu ve karakterli bir oyuncu topluluğu oluşturduk. Sertaç kardeşimizle birlikte yönetimimizle kurduğumuzu takımın ve teknik heyetimizin yanındayız. İyiyiz güçlüyüz ve kazanmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.