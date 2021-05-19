banner4227

Üsküp’te Ayşegül Özbege yarı finalde

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlarda Ayşegül Özbege çeyrek finalde Sırp rakibi Andela Prijovic’i (8-1) yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi yarı finalde Rumen rakibi Diana Elena Vlasceanu ile karşılaşacak.

Üsküp’te Ayşegül Özbege yarı finalde
banner3909

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlarda Ayşegül Özbege çeyrek finalde Sırp rakibi Andela Prijovic’i (8-1) yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi yarı finalde Rumen rakibi Diana Elena Vlasceanu ile karşılaşacak.

50 kiloda Aynur Erge ilk turda Avrupa şampiyonu Rus Maria Tiumerekova’ya (7-0) yenildi. Rus güreşçi finale yükseldiği takdirde milli güreşçi repesajda Finlandiyalı Taru Marketta ile kozlarını paylaşacak. 55 kiloda Esra Pul ilk turda Ukraynalı Khrystyna Demko’ya (7-1) yenildi. Ukraynalı finale yükselirse Pul, direkt bronz madalya için Rumen rakibi Beatrice Ferent ile mücadele edecek. 59 kiloda Elvira Kamaloğlu ilk turda Alman rakibi Anna Nuernberger’e (3-0) mağlup oldu. 68 kiloda Nesrin Baş çeyrek finalde Ukraynalı Oksana Chudyk’a çekişmeli bir mücadele sonunda (5-3) yenildi. Ukraynalı finale yükseldiği takdirde Baş, repesajda Romen Adina ile karşılaşacak.

Serbest stilde iki final

74 kiloda İsa Demir Avusturyalı Simon Marchl’i (8-0) yendi. Bronz madalya için Yunan rakibi Georgios Kougioumtsidis ile karşılaşacak.. 86 kiloda Emre Çiftçi repesajda Avrupa ikincisi Macar Patrik Szurovszki’i zorlu geçen maçta (2-1) yendi. Bronz madalya için Moldovalı Andrian Grosul ile karşılaşacak. Finallerde ayrıca bronza madalya için 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, Ukraynalı Artem Kryvenko ile mücadele edecek. Altın madalya maçı;

92 kiloda Erhan Yaylacı, Azerbaycanlı Osman Nurmagemdova ile 125 kiloda Anıl Berkan Kılıçsallayan, Rus Atsamaz Tebloev ile madalya için karşılaşacak. Yarı finaller Saat 18.00’de, finaller 19.00’da başlayacak.
YORUM EKLE
Gönder

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4325

banner3841