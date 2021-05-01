VakıfBank, Avrupa ikincisi

VakıfBank, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında İtalyan ekibi Imoco Conegliano’ya 3-2 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde 5. kez gümüş madalyanın sahibi olan sarı-siyahlılarda, İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak 33 sayı ile en skorer isim olurken; Gabi 14, Bartsch-Hackley 13, Zehra 11, Rasic 6 ve Ognjenovic 1 sayıyla oynadı.

Salon: AGSM Forum

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

Imoco Conegliano: Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill, Robin, De Gennaro (L) (Caravello, Adams, Gennari)

VakıfBank: Ognjenovic, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic, Ayça (L) (Cansu, Gözde, Gizem (L), Meliha)

Setler: 22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-12

Süre: 146 dakika (31,32,31,31,21)