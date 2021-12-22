VakıfBank, Avrupa’da da hız kesmiyor

4. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu’nu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü maçında Fransa’nın ASPTT Mulhouse ekibine konuk oldu. B Grubu’nda mücadele eden sarı-siyahlılar, rakibini 3-0 yenerek üçte üç yaptı.