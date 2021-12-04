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VakıfBank, Aydın BŞB’ye set vermedi

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VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nin 13. haftasında konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

VakıfBank, Aydın BŞB’ye set vermedi
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VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nin 13. haftasında konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ebru Kaya, Metin Korkut

VakıfBank: Cansu Özbay, Kübra Çalışkan, Melis Gürkaynak, Isabelle Haak, Meryem Boz, Michelle Bartsch-Hackley, Zehra Güneş

Aydın BŞB: Merve Nur Öztürk, Greta Szakmary, Ergül Avcı Eroğlu, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Anna Nicoletti, Ezgi Dağdelenler Bektaş, Duygu Düzceler

Setler: 25-21, 25-20, 25-16

Süre: 81 dakika (27’, 29’, 25’)

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