VakıfBank çeyrek finalde

VakıfBank, Polonya’da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse VB’yi 3-0 mağlup etti ve grupta beşte beş yaparak çeyrek finali garantiledi.

Namağlup liderliğini koruyan sarı-siyahlılarda Haak 17, Gabi 11, Rasic ve Kübra 10’ar, Tuğba 6, Cansu 2 ve Gözde 1 sayıyla oynadı. Mücadelenin en değerli oyuncusu VakıfBank’ın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak seçildi.

Salon: Sport Arena

Hakemler: Sabine Witte, Kenneth Aro

Mulhouse: Haak, Polder, Moma Bassoko, Vanjak, Bauer, Bugg, Soldner (L) (Cazaute, Viggars, Jaegy (L), Novakovic, Lamprousi)

VakıfBank: Cansu, Gabi, Rasic, Haak, Tuğba, Kübra, Gizem (L) (Gözde, Ognjenovic, Meliha)

Setler: 15-25, 13-25, 18-25

Süre: 65 dakika (20, 21, 24)