Vakıfbank kupasını aldı

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası Finali’nde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0’lık skorla geçen Vakıfbank, karşılaşmanın ardından kupasına kavuştu.

Vakıfbank kupasını aldı
banner3909
banner4336

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası Finali’nde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0’lık skorla geçen Vakıfbank, karşılaşmanın ardından kupasına kavuştu.

Burhan Felek Spor Salonu’nda Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 25-21, 25-19 ve 25-19’luk setlerle 3-0 galip ayrılarak Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nı kazanan Vakıfbank, karşılaşmanın ardından kupasına kavuştu. Mücadelenin En Değerli Oyuncusu Cansu Özbay olurken, ikincilik kürsüsüne çıkan Eczacıbaşı Dynavit de tribünlerden büyük alkış aldı. Vakıfbank’ın kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: “Camilerimiz...
Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: “Camilerimiz...
  1. İstanbul

banner4391

banner4324

banner3841