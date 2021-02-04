VakıfBank, namağlup çeyrek finalde

CEV Şampiyonlar Ligi’nde dört kez namağlup şampiyon olan VakıfBank, Polonya’da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı ve son maçında Bulgaristan ekibi VC Maritza Plovdiv’i 3-1 yenerek, namağlup çeyrek finale çıktı.