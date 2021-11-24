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VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı

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VakıfBank, 4 kez şampiyonluk yaşadığı CEV Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun ilk maçında Vero Volley Monza’yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı
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VakıfBank, 4 kez şampiyonluk yaşadığı CEV Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonun ilk maçında Vero Volley Monza’yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki bir sonraki maçında 9 Aralık Perşembe TSİ 20.00’de Finlandiya temsilcisi LP Salo’ya konuk olacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Lucian-Vasile Nastase, Aleksander Sikanjic

VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Kübra Çalışkan, Chiaka Ogbogu, Gabi, Isabelle Haak, Michelle Bartsch-Hackley

Vero Volley Monza: Katarina Lazovic, Magdalena Stysiak, Lisa Van Hecke, Alessia Orro, Anna Danesi, Katerina Zakchaiou, Hanna Davyskiba, Sonia Candi

Setler: 23-25, 25-23, 25-16, 25-21

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