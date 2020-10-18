banner3088

VakıfBank seriyi sekiz maça çıkardı

VAKIFBANK KADIN VOLEYBOL TAKIMI, SULTANLAR LİGİ'NDE ERTELENEN YEDİNCİ HAFTA MAÇINDA KUZEYBORU'YU 25-20, 25-15, 23-25 VE 25-18'LİK SETLERLE 3-1 MAĞLUP EDEREK, SEKİZDE SEKİZ YAPTI.

VakıfBank seriyi sekiz maça çıkardı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi’nde ertelenen yedinci hafta maçında Kuzeyboru’yu 25-20, 25-15, 23-25 ve 25-18’lik setlerle 3-1 mağlup ederek, sekizde sekiz yaptı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi’nde ertelenen yedinci hafta maçında Kuzeyboru’yu 25-20, 25-15, 23-25 ve 25-18’lik setlerle 3-1 mağlup yenerek, sekizde sekiz yaptı. VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin teknik molasına 12-9 geride giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü etkili hücum performansıyla seti 25-20 aldı.

İlk sette olduğu gibi ikinci sette karşılıklı sayılarla başlarken, teknik molaya VakıfBank 12-7 önde girdi. Mola dönüşü hücumda ritmini bulan sarı-siyahlılar, seti 25-15 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü seti 25-23 kaybeden VakıfBank, dördüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve seti 25-18 alarak karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi’nin 11. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü derbide Fenerbahçe’yi konuk edecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yoğun yağış sonrası sipariş götüren motosikletli...
Yoğun yağış sonrası sipariş götüren motosikletli...
  1. GENEL

banner3196

banner3552

banner3197