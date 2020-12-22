VakıfBank’a KSS ödüllerinden Platin Ödül

VakıfBank, 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kurum Ödülleri’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kategorisi’nde “VakıfBank Spor Kulübü-Başarının Cinsiyeti Olmaz” diyerek ’Platin Ödül’ün sahibi oldu.

VakıfBank’ın 34 yıl önce Türk kadınının uluslararası alanda üstün başarılarını göstermek için kurduğu VakıfBank Spor Kulübü, kazandığı Dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla Türk kadınının gücünü dünyaya duyuruyor. VakıfBank, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin düzenlediği 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kurum Ödülleri’nde Platin Ödül kazandı. Zirvede beş ana kategoride ve 17 hedef arasında ödüller sahibini buldu.

Abdi Serdar Üstünsalih: "Böylesine önemli bir ödülü almak hepimizi gururlandırdı"

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “1986 yılında kurduğumuz VakıfBank Spor Kulübümüz bugün dünyanın en büyük voleybol okullarından biri. Türk kadınının gücünü göstermek ve yeni nesillere iyi örnekler sunmak en büyük hedefimiz. Kızlarımızı sosyal hayata hazırlıyor, başarıya giden yolda kendilerini ve potansiyellerini tanımalarına yardımcı oluyoruz. Sadece sportif değil aynı zamanda hayat başarısı kazanmaları için destek oluyoruz. Şampiyonluklar, kupalar, zaferler ve rekorlarla dolu tarihimiz Türk kadınının gücünün en büyük göstergesidir. Böylesine anlamlı bir ödülü almak hepimizi gururlandırdı” ifadelerini kullandı.