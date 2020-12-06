VakıfBank’tan 18. galibiyet

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında İlbank’ı 25-15, 25-16 ve 25-17’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü. Ligdeki 18. galibiyetini alan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi’nde ertelenen 5. hafta maçında Sarıyer Belediyesi’ni 9 Aralık Çarşamba günü VakıfBank Spor Sarayı’nda konuk edecek.

VakıfBank, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında İlbank’ı 25-15, 25-16 ve 25-17’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki karşılaşmanın ilk setinin başında 4-1 geriye düşen sarı-siyahlılar, setin devamında blok ve hücum performansıyla teknik molaya 12-8 önde girdi. Mola dönüşü de etkili hücumlarını sürdüren VakıfBank, seti 25-15 aldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasına 12-9 önde giren sarı-siyahlılar, hücum performansıyla seti 25-16 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette İlbank’ın maça dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-17 mücadeleyi de 3-0 kazanarak, ligdeki 18. galibiyetini elde etti. Ligde iki maç (Sarıyer Belediyesi, İlbank) eksiği olan VakıfBank, Sultanlar Ligi’nde ertelenen 5. hafta maçında Sarıyer Belediyesi’ni 9 Aralık Çarşamba günü VakıfBank Spor Sarayı’nda konuk edecek.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Recep Karakoç

VakıfBank: Kübra 2, Maja, Michelle 19, Milena 9, Gözde 13, Meliha 9, Gizem (L), Zehra 6, Haak 5, Cansu

İlbank: Birgül 5, C.Durukan 7, Mambru 7, Ezgi 5, Ceyda 2, Mori 2, C.Önal (L), Eylül, C.Çınar, Yağmur

Setler: 25-15, 25-16, 25-17

Süre: 77 dakika (26, 25, 26)