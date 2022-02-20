VakıfBank’tan üst üste 20. galibiyet

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 20. haftasında Mert Grup Sigorta’yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-siyahlılar tüm kulvarlarda çıktığı maçlarda üst üste 20. galibiyetini elde etti.