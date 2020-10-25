Valencia ilk golünü attı

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Trabzonspor karşısında attı.
Karşılaşmaya 11’de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada yerini Novak’a bıraktı.
FENERBAHÇE’NİN EKVADORLU FUTBOLCUSU ENNER VALENCİA, SARI-LACİVERTLİ FORMAYLA İLK GOLÜNÜ TRABZONSPOR KARŞISINDA ATTI.
Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Trabzonspor karşısında attı.
Karşılaşmaya 11’de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada yerini Novak’a bıraktı.