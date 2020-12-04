Valencia ve Sinan Gümüş takımla çalışmalara başladı

Süper Lig’in 11. haftasında pazar günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Enner Valencia takımla birlikte çalıştı. Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde bireysel program dahilinde çalışırken; Nazım Sangare ve Harun Tekin de kendileri için hazırlanan bireysel programlar dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Mbwana Samatta salonda çalışırken; Diego Perotti ile Kemal Ademi’nin de tedavilerine devam edildi.Sarı-lacivertliler, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.