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Valentin Rosier Beşiktaş için İstanbul’da

Beşiktaş’ın 1 buçuk yıllığına geçici transferi için görüşmelere başladığı Fransız futbolcu Valentin Rosier İstanbul’a geldi.

Valentin Rosier Beşiktaş için İstanbul’da

Beşiktaş’ın 1 buçuk yıllığına geçici transferi için görüşmelere başladığı Fransız futbolcu Valentin Rosier İstanbul’a geldi.

Beşiktaş’ın 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacağı Fransız sağ bek Valentine Rosier İstanbul’a geldi. Son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting forması giyen 24 yaşındaki futbolcuyu havaalanında siyah-beyazlı kulüp yetkilileri karşıladı. Fransız futbolcunun yarın sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Rosier, son olarak forma giydiği Sporting’de 14 resmi müsabakada görev yapmıştı.

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