Valentin Rosier Beşiktaş için İstanbul’da

Beşiktaş’ın 1 buçuk yıllığına geçici transferi için görüşmelere başladığı Fransız futbolcu Valentin Rosier İstanbul’a geldi.
Rosier, son olarak forma giydiği Sporting’de 14 resmi müsabakada görev yapmıştı.
Beşiktaş’ın 1 buçuk yıllığına geçici transferi için görüşmelere başladığı Fransız futbolcu Valentin Rosier İstanbul’a geldi.
Beşiktaş’ın 1 buçuk yıllığına geçici transferi için görüşmelere başladığı Fransız futbolcu Valentin Rosier İstanbul’a geldi.
Rosier, son olarak forma giydiği Sporting’de 14 resmi müsabakada görev yapmıştı.