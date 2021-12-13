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Vali tribünde taraftarla maç izledi, ortaya renkli görüntüler çıktı

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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki Sakaryaspor-Serik Belediyespor maçını maraton tribününden taraftarla birlikte izledi. Vali Kaldırım’ın taraftarın tezahüratlarına katılarak Sakaryaspor’a destek verdiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Vali tribünde taraftarla maç izledi, ortaya renkli görüntüler çıktı
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki Sakaryaspor-Serik Belediyespor maçını maraton tribününden taraftarla birlikte izledi. Vali Kaldırım’ın taraftarın tezahüratlarına katılarak Sakaryaspor’a destek verdiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

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Sakaryaspor, ligin 17. haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda ağırladığı Serik Belediyespor’u 2-1 mağlup etti. Yeşil-siyahlı takım 39 puanla liderliğini korumaya devam ederken Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, maçı maraton tribününden Sakaryaspor’un taraftar grubu olan ’Tatangalarla’ birlikte izledi. Renkli görüntülerin oluştuğu maçta Kaldırım, taraftarlarla slogan atıp, marş söyledi. Kaldırım maçın ardından ise yeşil-siyahlı takımın taraftarlarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

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