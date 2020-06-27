Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabaka 3-2 Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanırken, sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muriqi gol sayısını 15’e yükseltti. 70. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan Ali’nin ceza sahası içine açtığı ortada Vedat yaptığı düzgün kafa vuruşuyla topu ağlara gönderirken, Süper Lig’deki gol sayısını 15’e çıkardı.
Vedat 15. golünü attı
FENERBAHÇELİ FUTBOLCU VEDAT MURİQİ, YENİ MALATYASPOR KARŞILAŞMASINDA GOLÜNÜ ATARAK LİGDEKİ GOL SAYISININ 15’E ÇIKARTTI.
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