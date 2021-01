Vedat Kaya: "Omar Elabdellaoui’nin sol gözünde belirgin olarak görme artışı var"

Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’nin doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya, her şeyin olumlu gittiğini belirterek, "Sol gözde belirgin olarak artış var. Sağ gözde de büyük ölçüde toparlanma var" dedi.

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’nin son durumu ile ilgili Takım Doktoru Yener İnce ve Liv Hospital Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Omar’ın yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirdiğini hatırlatan Yener İnce, "Öncelikle şunu söyleyeyim; kardeşimize ve camiamıza geçmiş olsun. Herkese ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Bazı spekülasyonlara engel olmak için birinci ağızdan bunları söylemek istiyorum. Hastaneye teşekkür ediyorum. Olayın olduğu dakikadan itibaren Türkiye’nin en iyilerinden biri olduğuna inandığımız Vedat hocamız da burada hastayı karşılayan ekibin başındaydı. İyi işler yapan göz kliniği var. Hocam, o dakikadan beri geceli gündüzlü burada. Bugün bir işlem yaptık. Planlanan bir işlem bu. Daha önceden planlanan tedavi protokolümüz var. Oyuncunun ne zaman geri döneceği ile ilgili bir takım sorular oluyor. Burada önceliğimiz sağlığı. Öncelikle sağlıklı bir şekilde iyileşmesini sağlamak. Birinci önceliğimiz bu. Bu soru doğru bir soru değil. Ortalıkta dolaşan, iddia bile demeyeceğim nitelikte şeyler var. Bunlara itibar etmemenizi rica ediyoruz. Burada çok emek var. Hastaneye varmadan burada bekleyen çok donanımlı ekip vardı. Bu ekibin de bugüne kadar gösterdiği saygıyı mutlaka hatırlatmak gereği var" diye konuştu.

"Yüzünde ikinci derece yanık var"

İnce, futbolcunun sol gözünün daha iyi durumda olduğunu, daha çok etkilenen gözün sağ göz olduğunu ifade etti. Gözü dışında etkilenen yerlerin durumunun sorulması üzerine Yener İnce, "Yüzünde ikinci derece yanık var. Plastik cerrah arkadaşlar bunun çok büyük sorun yapmayacağını ileriki dönemde tedavisi tamamlandığında yüz güldürücü bir sonuç alacaklarını bekliyorlar. Onun da tedavisine başladık. Göz daha ön planda olduğu için onun üzerinden gidiyoruz ama orada daha rahatız" diye cevap verdi.

Vedat Kaya: "Görme olarak özellikle sol gözde belirgin olarak artış var"

Galatasaraylı futbolcunun tedavisinin planlanan şekilde devam ettiğini aktaran Vedat Kaya ise, "Ameliyattan çıkarak buraya geldik. İlk önce medical bir tedavi başladık. Durumu değerlendirdikten sonra da bu tedavi cerrahi bölümü yılbaşı gecesi başladı. Sanırım müdahale 4.30-5.00 gibi bitti. Daha sonra hastanın gözünün durumuna göre gerekli medical tedaviyi başladık. Sık olarak görüyoruz. Bugün de ilk gördüğümüzde planladığımız yüzey rekonstrüksiyon için bir müdahalede bulunduk. Tekrar yarın sabah görüp tekrar tedavisine devam etmek istiyoruz. Bundan sonra görsel rehabilitasyonu için belki şu an düşündüğümüz bir adım daha var. Gidişata göre değişebilir. Şu ana kadar gelişmeler olumlu yönde. Görme olarak özellikle sol gözde belirgin olarak artış var. Sağ gözde de büyük ölçüde toparlanma var. Onu daha iyi hale getirmek yapılan bir işlemdi. Şu ana kadar her şeyin olumlu gittiğini söyleyebilirim. Görme her travmada mutlaka etkilenir. Bunu minimumda tutacak şekilde bugünkü yaptığımız işlem de o yöndeydi" şeklide konuştu.