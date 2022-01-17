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Vedat Muriqi, İngiltere yolcusu

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Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olan Kosovalı forvet Vedat Muriqi’yi, İngiliz ekipleri kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Vedat Muriqi, İngiltere yolcusu
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Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olan Kosovalı forvet Vedat Muriqi’yi, İngiliz ekipleri kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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Fenerbahçe’den 2020-2021 sezonu başında Lazio’ya transfer olan Vedat Muriqi’ye, İngiliz kulüpleri talip oldu. Sarı-lacivertlilerin de kiralamak istediği Kosovalı futbolcu için İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United ile Championship’den West Bromwich Albion devreye girdi.

İngiliz basınında yer alan habere göre iki ekibin de Vedat’ı devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, sezon sonunda ise Muriqi’nin performansına göre satın alma opsiyonunu kullanacakları belirtildi.

Vedat Muriqi, bu sezon Lazio formasıyla Seri A’da 11 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.

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