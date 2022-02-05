Vefa Küçük: ”Ben bir adamım ama kimsenin adamı değilim, Fenerbahçe’nin adamıyım”

Hakkında yapılan eleştirilere cevap veren Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, ”Ben Ali Koç’un adamıymışım. ’Ali Koç’un adamı Vefa Küçük’ü devirelim, sırası gelince de Ali Koç ile hesaplaşalım’ diyorlar. Aziz başkan varken bana Aziz Yıldırım’ın adamı dediler. Ben bir adamım ama kimsenin adamı değilim Fenerbahçe’nin adamıyım” dedi.

Fenerbahçe’de, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda bir konuşma gerçekleştiren Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, ”İnşallah nisan ayına kadar yeni bir sağlık tedbirleri, yeniden bir araya gelme kısıtlaması olmadığı takdirde o zaman yeni başkan, yeni divan heyeti seçilecek. Ben dahil şu anda Nail Kır, Sait Yılmaz adaylıklarını açıkladılar, hayırlı olsun ve kendilerine başarılar diliyorum. Geçen sene nisan ayında yapılsaydı ben öncesinde görevi bırakmayı düşünmüştüm ancak görevi bırakacak genel kurul yapamayacağımız için mecburen görevimizi sürdürüyoruz. Tabii ki adaylık herkese münasip. Seçim çalışması yapmak herkes için bir gerçek. Ben şu ana kadar huzurlarınızda yaptığım konuşmamın ötesinde yeniden aday olacağım şeklinde bir çalışma yapmadım. Her zaman da beyan ettim. ’Ne zaman yapılırsa ben varım’ dedim. Ben varım derken, diğer benimle görev yapacak arkadaşlarımızı da tespit etmek suretiyle heyet olarak varız. Bu geçen zaman içerisinde Nisan 2021 öncesinde başlayan karalama kampanyası var. Ben buradan kişi olarak rahatsızlık duyuyorum. Divan başkanı olmak her üyemizin hakkı. Adaylığını açıklayan Sait Yılmaz’ın, Nail Kır’ın da hakkı. Ama benim sanki hakkım değilmiş gibi bana ve arkadaşlarıma dönük onur kırıcı, rahatsız edici sözler, yayınlar duyuyoruz. Üzerlerine vazife olmayan insanların beni şahsım başta olmak üzere kötülediklerini görüyoruz. Ben 2014 yılından bu yana 8 senedir bu şerefli görevi sizlerin oylarıyla seçilip ifa ediyorum. 2014 yılında benden önceki rahmetli Yüksel Günay’ın vefatı üzerine o günkü başkanımız Aziz Yıldırım divan başkanı olmamı arzu etti. O vefat üzerine sadece divan başkanlığı seçimi yapıldı. Ben 1 sene eski yönetiminden 4 arkadaşımla görev yaptım. 2018 seçimlerinin öncesinde Ali Koç kulübe başkan olmayı hedeflediğini ilan etmişti ve temaslara başlamıştı. Aziz Yıldırım’ın bilgisi dahilinde Ali Koç ve Semih Özsoy ile bir araya geldim. Bu birliktelik sırasında Ali Koç bana; ’önümüzdeki günlerde divan başkanlığı seçimi var, devam etmeyi düşünüyor musun’ dedi. Düşünüyorum diye söyledim. ’O zaman aday çıkartmayalım, Vefa beyi destekleyelim’ dedi. Ben 2018’de o günün başkanı ve başkan adayının desteğiyle ve sizlerin de oy vermesiyle arkadaşlarımla birlikte görevimizi devam ettirdik" ifadelerini kullandı.

"Ben Fenerbahçe’nin adamıyım"

Aleyhinde kampanyalar düzenlendiğine de dikkat çeken Küçük, "Bu nisan ayında Allah nasip ederse nöbet değişimi ve yeni sandığa gitme olayı gerçekleşecek. Ben yine adayım. Benim için şunu yaymaya çalışıyorlar; Ben Ali Koç’un adamıymışım. ’Ali Koç’un adamı Vefa Küçük’ü devirelim, sırası gelince de Ali Koç ile hesaplaşalım’ diyorlar. Aziz başkan varken, bana Aziz Yıldırım’ın adamı dediler. Ben bir adamım ama kimsenin adamı değilim Fenerbahçe’nin adamıyım. Ben hiçbir başkanın veya hiç kimsenin görev almak, kalmak için ne uçağına bindim, ne yatına, ne teknesine bindim. Ben asırlık Fenerbahçe çınarının altında kendimi korumaya aldım ve onun gölgesinde Fenerbahçe ve hayattaki ömrümü tamamlamak istiyorum. Ben adam gibi adam olduğum için adayım. Bana bu özelliklerden dolayı oy verenleri başımda taşır, vermeyenlere saygımı muhafaza ederim. Bana muhalefet edenler, benim seçilmemi istemeyenler, beni bıktırmak isteyenlere sözüm var. Bunlardan bir tanesi geçen sene yapılan seçimli genel kurulda, yönetim kurulu ve başkanın isteğiyle aidat değişti. Bu onların tasarrufuydu. Sonra başkan ve yönetime kimse laf etmiyor, Vefa bey bu 500 lirayı icat etti, kabul ettirdi diyorlar. Günahını bana kesiyorlar. Yönetim ve başkan burada, kesecekseniz onlara kesin faturayı. Bu konularla geri adım attırmayı düşünüyorsanız, bazı güzel beyitler var. Ben her türlü suçlamayı göğüslemeye hazırım, Fenerbahçe’den hizmetten geri dönersem namerdim. Divan başkanlığımın 4 senesini Aziz Yıldırım ile geçirdim. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe için hürriyetinden mahrum olmuş bir başkanımız. Biz karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde birbirimizi kırmadan kulübümüze yakışır şekilde 4 sene birlikte hizmet ettik. Bugün de Ali Koç ile 4. senemiz. Kendisinde zor tarafları var. Benim kendime göre kusurum var. Ben mevcut başkanlara ve yönetime Fenerbahçe’yi sevdiğim için hep destek verdim. Onların tasarruflarında beğenmediğim hususta hem Aziz hem Ali başkana da tenkitlerimi yaptım. Diğer kulüplerde olduğu gibi bunun şovunu yapmadım. Ali başkan ile Aziz Yıldırım döneminde olduğu gibi uyum içinde çalıştık. Kendilerine saygı ve sevgide ben kusur etmedim. Hiçbir kurul üyesi arkadaşlarımız, divan başkanı sıfatıyla bana ve arkadaşlarıma saygıda kusur etmediler. İki divan başkan adayımıza tavsiyem kol kırılsın yen içinde kalsın. Benim yaptığım gibi mevcut başkana destek vermeye devam etsinler” diyerek sözlerini noktaladı.