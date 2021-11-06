Vefa Küçük: "Sicili bozuk olan insanları yanınızda bulundurmayın"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kendisiyle ilgili tenkitlerde bulunan kişilerle beraber hareket eden kişiler için, "Sicili bozuk olan insanları yanınızda bulundurmayın" dedi.

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kürsüde bazı konuşmacıların kendisine yönelik olumsuz eleştirilerine yanıt verdi. Küçük, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda, olağan seçimli genel kurul öncesi konuşmacılardan bazılarına söz hakkı verilmemesine ilişkin kendisine yapılan eleştiriler hakkında açıklama yaptı.

Konuşan 14 kişinin büyük çoğunluğunun kendisi aleyhine ifadelerde bulunduğunu belirten Küçük, "Saygıyla karşılıyorum. Hiçbirinin sözünü kesmedim. Ben cevap verirken lütfen cevap verdiğim arkadaşlar konuşmama müdahale etmesinler. Temmuz ayında yaptığımız toplantıda başkan konuşurken bazı üyelerin oturduğu yerden veya ayağa kalkarak başkana yönelttiği sorulara başkan cevap verirken bazı usul hataları, kargaşalar oldu. Ufuk Aydın en önde oturuyordu. Kendisi de konuşmuştu. Ben başkanın konuşmasından önce nisan ayında tehir olan Yüksek Divan Kurulu toplantısının gelecek talepler karşısında tüzüğün amir hükmünü hatırlatarak dedim ki; ’çok acele ediyorsanız, çok hazırlıklıysanız tüzükte yazılı olduğu şekilde YKD üyelerinin 3’te 1’i taleplerinin imzasıyla toplantı yapalım’ dedim. Bu olmadı bir kere. Bizim başkanlık divanı olarak çağırma yetkimiz var, biz bu senenin nisan ayındaki toplantının 2022 nisan ayına ertelenmesini tasvip eden heyet olduğumuz için bu yetkiyi kullanmadık" ifadelerini kullandı.

"Ben 1 oyla kaybetmiş başkan adayıyken o 1 oyu sorgulamadım"

Kendisinin zamanında eski başkan Aziz Yıldırım’a karşı 1 oyla seçim kaybettiğini hatırlatan Küçük, şöyle devam etti:

"Ben 1 oyla kaybetmiş başkan adayıyken o 1 oyu sorgulamadım. Kazanan başkan adayımız 20 sene kulüp başkanlığı yapan Aziz Yıldırım’ın kürsüde elini kaldırdım, başarılar diledim. Şimdi sizler nelerden bahsediyorsunuz. Güya ben seçimlerden korkuyormuşum. Arkadaşlar geçin bunları geçin. Ben kulübe yaptığım maddi manevi hizmetlerle adaylığımı sürdürmek istemekteyim. Sizlerin adaylığına saygı duyuyorum. Ufuk Aydın’a kısa bir hatırlatma yapacağım. Beni kendisi de tenkit etmekte haklı. Hiç üstüne vazife olmayan insan da tenkit etti. İkide bir başkan konuşurken ayağa kalkıp, ’Başkan şunu şöyle yap’ falan dedi, ’Sen otur yerine’ dedim. Bu yanlış bir hareket miydi, olabilir. Bu hareketimi yanlış bulan bir kulüp üyesi üyelere tweet gönderdi. Orada bazı şeyleri bahsediyor, benim resmimi koymuş. Selman Akbulutlu kendisi, çok muteber kişidir. Bulunmaz Hint kumaşıdır. Aman onu yanımıza alalım seçimi kazanmak için güç versin. 2019 yılında Başkan Ali Koç’un adını kullanarak dolandırıcılık yaptığından ve kulüp üyelerini kandırıp para talep ettiğinden ve kulübün sahte ürünlerini sattığından 2019 yılında bu kulüpten ihraç edilmiş çok şerefli bir üyedir. Ondan güç almak isteyenlere söylüyorum. Sicili bozuk olan insanları yanınızda bulundurmayın."

Öte yandan Vefa Küçük’ün konuşması sırasında konuşmaya müdahale eden Nail Kır ile Vefa Küçük arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Nail Kır’ın sözünü kesmesine sinirlenen Vefa Küçük, Kır’a hitaben ’Otur yerine’ ifadesini kullandı. Bu sözden rahatsız olan Kır ise Küçük’e ’Bana talimat veremezsiniz’ şeklinde sitem etti.