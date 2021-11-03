Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2021’e yoğun ilgi

Argeus Travel & Events tarafından, Veloturk iş birliği ve Carraro’nun isim sponsorluğunda Çeşme Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen amatör yol bisikleti yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 6-7 Kasım’da bisikletçilerin yoğun ilgisiyle düzenlenecek.

110 km’lik Carraro Parkuru ve 63 km’lik Toyota HYBRID Parkuru olmak üzere iki farklı yarışa ev sahipliği yapacak organizasyona 1.500 sporcu kayıt oldu. Türk sporcuların yanı sıra 21 ülkeden yabancı katılımcıların parkura çıkacağı yarışlarda yabancı sporcu sayısı 46 olacak. Türkiye’den ise İzmir dahil 41 şehirden sporcular Çeşme’ye gelecek. Her iki yarışın start ve finiş noktaları ise Çeşme Şehir Merkezi olacak.

Tüm kayıt gelirleri, ’Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler’ projesine aktarılacak

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kuralları uyarınca düzenlenecek yarış için elde edilen kayıt gelirleri ise bisiklet sevgisini iyiliğe dönüştürmek için kurulan Veloturk’ün ’Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler’ projesine aktarılacak ve ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edilecek. Toyota HYBRID Parkuru’nda ayrıca paralimpik atletler mücadele edecek ve bu sosyal sorumluluk projesine destek verecek.

Sarper Günsal, Arda Türkmen, Berkem Ceylan, Aydın Diricanlı, Okan Can Yantır ve Umut Duygu tarafından kurulan Veloturk, ’Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler’ projesi sayesinde bugüne kadar binlerce çocuğun hayallerinin gerçek olmasını sağlanmıştı.