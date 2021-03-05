Vestel, spora desteğine cimnastik ile devam ediyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu ile sponsorluk anlaması imzalayan Vestel, bundan sonra federasyonun co-sponsorluğu ile Ritmik Dal ana sponsoru olarak sporcuların formasında yer alacak.

Türkiye’nin öncü teknoloji şirketlerinden Vestel, spor sponsorluklarına bir yenisini daha ekledi. Futbol, voleybol, hentbol başta olmak üzere birçok alanda spora büyük destek veren marka, Türk cimnastiğinin daha da ileri gitmesi için Türkiye Cimnastik Federasyonu ile omuz omuza çalışacak. Sponsorluğu, Kadınlar Günü’ne özel ritmik cimnastik takımı ile hazırladığı reklam filmi ile duyuran Vestel, bundan sonra Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun co-sponsorluğu ile Ritmik Dal ana sponsoru olarak sporcuların formasında yer alacak.

Ergün Güler: “Cimnastik ile başarıdan başarıya koşacağız”

Spor sponsorluklarında yeni bir dönem başlattıklarına dikkat çeken Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, “Uzun yıllardır ülkemizde sporun çeşitli dallarına destek veriyoruz. Spora yapılan yatırımı bir sosyal sorumluluk olarak görmüyor aksine bu yatırımın hem markamıza hem de desteklediğimiz spor dalına yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Spor sponsorluklarındaki başarıyı sağlayan en önemli etken ise sürdürülebilirlik. Voleybola beş yıldır kesintisiz ve artırarak verdiğimiz destek devam ediyor. Toplumun gelişiminde sporun kritik rol oynadığının bilinç ve farkındalığıyla spora yatırım yapmakta sadece voleybol ile kalmadık. Gelecekte büyük başarılar elde edeceğine inandığımız farklı dallara da desteğimizi sürdürdük. Şimdi ise yakın zamanda elde ettiği başarıyla ülkemizi gururlandıran Türkiye Cimnastik Fedrasyonu’na destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Umut vadeden, geleceği parlak başarılı genç sporcularımızla tüm camiaya dokunmak istiyoruz. Cimnastik uluslararası ölçekte en prestijli spor dallarından biri. Ülkemizde bugüne dek yeterince ilgi görmedi, ancak gençlerimiz tarihi yeniden yazıyor. Bu yolculukta ihtiyaç duydukları desteği onlara sunmaya hazırız. Spor sponsorluklarına önem verdiğimiz bir diğer konu da kadın sporcuların gelişmesi ve ilerlemesi. Desteklediğimiz Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Kastamonu Kadın Hentbol Takımı ve Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı’nın elde ettiği başarılar ülkemiz için çok kıymetli. Marakımla bu kadınları desteklemek bizim için gurur kaynağı. Türkiye Cimnastik Federasyonu ile olan iş birliğimizin başlangıcının da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesine isabet etmesini ayrıca anlamlı buluyorum. Sponsorluk anlaşmamızın tüm taraflar açısından hayırlı olmasını diliyor, cimnastik ile başarıdan başarıya koşacağımıza inanıyorum” dedi.

Suat Çelen: “İş birliğimiz, sporcularımızın başarılarına önemli katkılar sağlayacak”

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise, “Milli gururumuz Vestel’in cimnastik sporuna verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Türk cimnastiği son 2 yılda önemli başarılar elde etti. Bu başarıların gelecekte de artarak devam etmesi adına çalışmaya devam ediyoruz. Cimnastik en küçük yaşta başlanan spor olması sebebiyle en temel branştır. Buradan hareketle spordaki öncü ülkeleri incelediğimiz zaman cimnastiğin bir ülkenin sportif gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Biz Federasyon olarak kendimizi sadece şampiyon yetiştiren bir kurum değil, diğer spor branşlarına da ahlaklı, dürüst, vatanını ve milletini seven sporcular yetiştiren bir okul olarak konumlandırıyoruz. Bu noktada bu sponsorluğun, sporcularımızın motivasyonunu artıracağına ve başarılarına da önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de cimnastik sporunun son 8 yılda 12 ilden 81 ile yayılırken, lisanslı sporcu sayısının binli rakamlardan 120 bine ulaştığının bilgisini veren Çelen, “Lisanslı sporcularımızın üçte ikisinin kadın olmasının Türkiye adına önemli olduğunu düşünüyoruz. Kadın sporcularımızın başarılarından dolayı gururluyuz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan bir reklam filmiyle iş birliğimizi duyuruyor olmamızdan ayrı bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Uylukçuoğlu: "Birlikte nice başarılara imza atacağımıza inancım tam"

Amaçlarının Türkiye’de sporun yükselişine katkıda bulunmak ve kadınların sesinin daha çok duyulmasına yardımcı olmak olduğunu belirten Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu ise, “Amacımız, iş birliği yaptığımız spor dalına her alanda destek verip gelişimine katkı sağlamak. Her daim onlarla iş birliği içerisinde olarak, destek verdiğimiz sporun dünya standartlarında bir seviyeye gelmesi, izleyici kitlesinin artırılması ve ülkemize dünya çapında başarılar getirmesi için çalışmak. Türkiye Cimnastik Federasyonu ile imzaladığımız bu anlaşma kapsamında da 2020 Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı’nı desteklemekten gurur duyuyoruz. Birlikte nice başarıla imza atacağımıza inancım tam” şeklinde konuştu.