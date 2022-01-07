Veysel Sapan Karacabey Belediyespor’da

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Bandırmaspor’dan kaleci Veysel Sapan’ı kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Bugün eksik olarak gördüğümüz kaleci mevkiine transfer yaptık. Geçtiğimiz sezon bizim formamızı terleten ve bu sezon başında Bandırmaspor’a transfer olan kaleci Veysel Sapan ile 2,5 yıllık anlaşma sağladık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

25 yaşında olan ve Beşiktaş altyapısından yetişen Veysel Sapan, Kahramanmaraşspor, Kearagümrük, Tuzlaspor, Bayrampaşaspor, Karacabey Belediyespor ve Bandırmaspor formalarını terletti. Sapan, Bandırmaspor formasıyla bu sezon 1 maça çıktı.