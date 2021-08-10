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Victor Nelsson, İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın görüşmelere başladığını açıkladığı Danimarkalı defans oyuncusu Victor Nelsson İstanbul’a geldi.

Victor Nelsson, İstanbul’a geldi
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Galatasaray’ın görüşmelere başladığını açıkladığı Danimarkalı defans oyuncusu Victor Nelsson İstanbul’a geldi.

Defansa takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray yeni stoperini buldu. Sarı-kırmızılılar, Danimarka ekibi Kopenhag’da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Victor Nelsson ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Danimarka’nın Kopenhag şehrinden uçağa binen genç futbolcu, akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Nelsson’u Galatasaraylı yetkililer karşıladı.

Victor Nelsson yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.
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