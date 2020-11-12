Vida’nın testi pozitif çıktı

A Milli Takım’a karşı dün akşam 45 dakika sahada kalan Vida’nın maçın ardından çıkan Covid-19 testi pozitif olarak açıklandı. Yaşanan gelişme, Milli Takım’da Rusya ve Macaristan maçları öncesi panik oluşturdu.
Federasyon, sağlık kurulunu bekliyorYaşanan gelişme üzerine TFF, sağlık kurulun alacağı önlemleri bekliyor. Pandemi nedeniyle çok hassas davranan TFF, maçlara giderken oyuncuların yan yana oturmaması için 2 takım otobüsünü de yollayıp ekstra birçok önlem alırken, Vida’nın maç sonrası açıklanan testi şok etkisi oluşturdu. Rusya ve Macaristan maçları öncesinde federasyonun alacağı aksiyonlar bekleniyor.