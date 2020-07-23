Villarreal’in yen teknik patronu Unai Emery

La Liga ekibi Villarreal, son olarak Arsenal’i çalıştıran İspanyol teknik adam Unai Emery ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İspanyol takımlarından Villarreal’in yeni teknik direktörü belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam Unai Emery ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Emery ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İspanyol teknik adam Sevilla ile üst üste 3 kez UEFA Avrupa Ligi’ni kazanırken, PSG ile 1 kez Ligue 1, 2 kez de Fransa Kupası’nı aldı.
Villarreal, La Liga’yı bu sezon 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 60 puanla 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazandı.