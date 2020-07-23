banner3088

Villarreal’in yen teknik patronu Unai Emery

LA LİGA EKİBİ VİLLARREAL, SON OLARAK ARSENAL'İ ÇALIŞTIRAN İSPANYOL TEKNİK ADAM UNAİ EMERY İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI.

Villarreal’in yen teknik patronu Unai Emery

La Liga ekibi Villarreal, son olarak Arsenal’i çalıştıran İspanyol teknik adam Unai Emery ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanyol takımlarından Villarreal’in yeni teknik direktörü belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam Unai Emery ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Emery ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Premier Lig ekiplerinden Arsenal’i çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, kariyerinde ayrıca Lorca Deportiva CF, Almeira, Valencia, Spartak Moskova ve Paris Saint Germain’de de görev aldı.

İspanyol teknik adam Sevilla ile üst üste 3 kez UEFA Avrupa Ligi’ni kazanırken, PSG ile 1 kez Ligue 1, 2 kez de Fransa Kupası’nı aldı.

Villarreal, La Liga’yı bu sezon 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 60 puanla 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
(Özel haber) Erdem Aslanoğlu: "Genç yetenekleri...
(Özel haber) Erdem Aslanoğlu: "Genç yetenekleri...
  1. SPOR

banner3205

banner3196

banner3552

banner3212