Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş’ta

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
2016-17 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Vincent Aboubakar’a yeniden hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
BEŞİKTAŞ, VİNCENT ABOUBAKAR'I KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.
Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
2016-17 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Vincent Aboubakar’a yeniden hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.