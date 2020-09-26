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Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş’ta

BEŞİKTAŞ, VİNCENT ABOUBAKAR'I KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.

Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş’ta

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden Aboubakar’ın transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2016-17 sezonunda da formamızı giymiş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile sözleşme imzalamıştır.

2016-17 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Vincent Aboubakar’a yeniden hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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