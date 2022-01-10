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Vincenzo Montella: ”Cesaretli oynadığımız bir maçtı”

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe maçı için iyi hazırlandıklarını ifade ederek cesaretli oynadıkları bir müsabaka olduğunu söyledi.

Vincenzo Montella: ”Cesaretli oynadığımız bir maçtı”
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe maçı için iyi hazırlandıklarını ifade ederek cesaretli oynadıkları bir müsabaka olduğunu söyledi.

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kendileri için çok güzel bir akşam olduğunu ifade ederek, ”Zor bir maç için iyi hazırlandık. Önemli eksiklerin olduğu bir akşamdı, cesaretli oynadığımız bir maçtı. Oyuncu grubunun bunun üstesinden gelmesi bu konuda beni çok sevindirdi” dedi.

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