Vitor Pereira: ”Şu periyotta önemli olan 3 puanı almak”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, aldıkları galibiyetle ilgili, ”Bir sonraki maçta da büyük bir takım ruhu sergileyeceğiz. Sahada şu periyotta bizim için önemli olan şey 3 puan almak” diye konuştu.

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe evinde GZT Giresunspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, gerçekten kendileri için zor bir maç olduğunu ifade ederek, ”Sık maç oynadığımız periyottayız. Avrupa maçı oynadık, ligde bir beraberlik bir mağlubiyet aldık. Bu durumu çevirmek kolay değildi. Kazanmamız gereken maçtı. Maçta 1-0 öne geçtik, rakip penaltı kazandı. 2-0 yaptık ve 3-0’ı yakalayacak şanslar vardı ama 2-1 olunca kontrolü kaybettik. Oyuncular skoru koruma içgüdüsü yaşadı. İçinde bulunduğumuz durumda sahada şov sergilemek yerine skor almayı yansıtıyoruz. Sakatlık yaşayan oyuncuların dönmesini bekliyoruz. Onlar döndüğünde daha fazla opsiyon olacak ve rotasyon yapabileceğiz. Benim için önemli olan şey takımın gösterdiği ruh ve sonuçtu” dedi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçında Beşiktaş’ın Antalyaspor karşısında aldığı galibiyet için ‘şans’ kelimesi kullanması ile ilgili soruya cevap veren Pereira, ”O maçı izledim. O maçta Beşiktaş 2-0 geriye düşmüştü, maçı çevirmek için çalıştılar. Ben maçın içindeki kırılma anlarını kastettim şans için. O anlarda ihtiyacınız vardır. Takımın performansının hakkını vermek isterim. Oyuncuların performansına orada değinmemiştim” ifadelerini kullandı.

”Taraftar 12. oyuncu”

Deneyimli teknik direktör, taraftarın önemine de dikkat çekerek, "Evimizde her zaman sahada 12 kişi oluyor. Bu güç bizim için çok önemli. Rakipler için zorlu atmosferler oluyor. Bize çok yardımcı oluyorlar. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var onlar 12 oyuncu ve onlar fantastik bir taraftar topluluğu” diye konuştu.

”Takımımızda eksik olan şey bitiricilik”

Fenerbahçe’nin skoru alma noktasına değinen Portekizli teknik adam, ”Daha fazla dinlenmemiz gerekiyor bitiricilik durumlarını aşmamız için. Bizim takımımızda eksik olan bu. Çok fazla maç oynuyoruz ve kısa süremiz oluyor seyahatler ve sakatlıklar var. Sakat olan oyuncular döndüğünde fiziksel olarak daha iyi bir kondisyon olacak. Sahada daha iyi dinlenmiş olan oyuncular daha iyi karar verecek. Bitiricilik çalışma imkanımız yok, çünkü o az sürede toparlanma ve dinlenme antrenmanları yapıyoruz” dedi.

”Bu tempoya adaptasyon gerekiyor”

Frankfurt maçındaki gösterdikleri performansın devam etmediği yönünde sorulan soruya cevap veren Pereira, ”Orada oynadığımız maç çok yoğun geçen ve fiziksel anlamda kondisyon gerektiren maçtı. O maçın yorgunluğunu şişmiş bir balona benzetebiliriz. O maçtan sonra o balon söndü. Ben isterim ki her zaman öyle enerji gösterelim. Ama bunu yapabilmek için kadronuzda bütün oyuncuların oynamaya müsait olması ve iyi toparlanmaları lazım. Adaptasyon gerekiyor bu tempoya. Biz hem şu anda Avrupa Ligi’nde oynuyoruz ve Süper Lig’de yarışıyoruz. Buna adapte olmak gerekiyor. Adapte olduktan sonra o güçlü performansı göstereceğiz” şeklinde konuştu.

”Şu periyotta önemli olan 3 puanı almak”

Hem UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de oynamalarına değinen Vitor Pereira, ”Problem şu ki Almanya’da oynadığımız maç yoğun geçen ve konsantrasyon gerektiren maçtı. O maçtan sonra toparlayamadık. Çok erken döndük ve seyahat ettik. Sivas maçını kazanamadık ama maçı domine ettik. O maçtan sonra yeteri kadar toparlamadık ama performansımız aşağıya doğru gitti. Yüksek ritimli baskılı oynayan bir takım olarak oynamak için yeterli derecede dinlenemedik. Bu sadece bize değil çoğu takıma oluyor. Avrupa’daki takımlara da bakarsanız oynadıkları Avrupa maçlarından sonra bu tarz zorluklar yaşıyorlar. Bizde ligdeki rakiplerimizden daha az dinlenme süremiz oluyor. Bir sonraki maçta da büyük bir takım ruhu sergileyeceğiz. Sahada şu periyotta bizim için önemli olan şey 3 puan almak” ifadelerini kullandı.

”Biz de puan kaybedebiliriz”

Şampiyonluk yolunda rakiplerin puan kaybetmesine değinen Pereira, ”Ben rakiplerimizde puan kaybedecek dediğimde geleceği görmedim kristal bir kürem yok. Tecrübeme dayanarak konuşuyorum. Şunu biliyorum ki Türkiye’de aslında bütün takımlar şampiyonluk için yarışan takımlara problem üretiyorlar. Türkiye’deki her takımın çok çabuk oyuncuları var. Çok kaliteli Türk ve yabancı oyuncuları var. Bu lig kolay değil. Taktiksel anlamda biraz kalite eksik kalabiliyor, zaman zaman ama her takım her an kaybedebiliyor. Yorgun olduğunda takım kaybedebiliriz. Biz de puan kaybedebiliriz. Bu yarışta Trabzon biraz daha avantajlı Avrupa’da olmadığı için. Biz de, diğer takımlar da gününde olmadığı zaman her zaman her maç puan kaybedebilir” dedi.