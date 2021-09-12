Vitor Pereira’dan 5 değişiklik

Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor’u konuk eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira, ilk 11’de 5 değişiklik yaptı.

Süper Lig’e 3 maçta 9 puanla başlayan Fenerbahçe, 4. haftada taraftarı önünde Sivasspor’u konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Vitor Pereira, yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadroda 5 değişikliğe gitti. Son oynanan Altay karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan isimlerden Nazım Sangare, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bırakırken, Enner Valencia ve Attila Szalai de mücadeleye kulübede başladı. Nazım Sangare’nin yokluğunda bu bölgede Serdar Aziz forma giyerken, yeni transferler Diego Rossi ve Mergim Berisha da ilk 11’e dahil oldu. Sakatlıktan kurtulan Mesut Özil’in yanı sıra Zajc da ilk 11’e giren isimler oldu.