Viyana kahramanlarının hocaları konuştu

Avusturya’nın başkenti Viyana’da meydana gelen silahlı terör saldırısında yaralı bir polis ve iki kadını kurşunların önünden kurtaran kahraman Türk gençlerinin hocası Bülent Sağlam ve Atilla Uçar, sporcularıyla gurur duyduklarını belirttiler.

Avrupa’nın en büyük dövüş kulüpleri arasında yer alan Türk kulübü Iron Fist Gym (Demir Yumruk) ve Avusturya’nın en büyük dövüş sporları organizasyonu olan Vendetta Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sağlam, sporcularıyla gurur duyduklarını belirterek, "Çoğunluğu Türklerden oluşan 1500’e yakın gencimizi Iron Fist Gym çatısı altında buluşturma sebeplerimizin başında gelen gerek kendilerini, gerekse yardıma ihtiyacı olanları savunma konusunda bilinçlendirerek, savunma cesareti aşılamak istemememizdir. Görüyorum ki doğru yolda ilerliyoruz. Bunun en güzel örneği MMA dövüş sanatları dalında güzel başarıları ile adlarını sık sık duyuran sporcularım Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen’in canları pahasına verdikleri insanlık dersi beni de herkes gibi çok gururlandırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başlattığı İslam’ı karalama harekatını yetiştirdiğimiz gençler sonlandırdı. İslam’ı, kötü göstererek, cinayetlerle ilişkilendirme operasyonlarını Müslüman Türk gençleri, yaptıkları bu kahramanca davranışla ters düz ederek, İslam’ın insan hayatına ne kadar önem verdiğini ve mazlumun yanında olduğunu gösterdiler. Terörist olarak ilan etmeye çalıştıkları Müslüman gençler teröre karşı hayatlarını ortaya koydu. Bu da tüm dünyanın İslam’ın teröre karşı olduğunu gösterdi" dedi.

"Zor durumda olanlara yardım etsinler diye eğitiyoruz"

Bülent Sağlam, sporcularının tanımadıkları insanların hayatlarını kurtarmak için gözünü kırpmadan kendi hayatlarını riske attıklarını ve bu sırada Recep Tayyip Gültekin’in bacağından yaralandığını vurgulayarak, "Mikail Özen ve Recep Tayyip Gültekin ikisi de spor okulumuzda dövüş sporları eğitimi aldılar. Her ikisi de dev organizasyonumuz Vendetta adına ringlere çıkmaktadırlar. Etraflarında çok sevilen ve son derece yardımsever gençlerdir. Halk arasında yanlış bir kanı vardır. Dövüş sporcuları şiddet yapar, agresif ve saldırgandırlar şeklinde, ancak üç gün önce Viyana’daki saldırıda da iyi görüldü ki; biz gençlerimizi öz güvenleri artsın, ihtiyaç durumunda zor durumda olanlara yardım etsinler diye eğitiyoruz. Viyana’daki silahlı saldırıda yaralı olan bir polisi ve bayanı kurşunların arasından alıp çıkararak hayatlarını kurtaracak kadar soğukkanlı olabiliyor dövüş sporcuları. İşte bunu da dövüş sporlarından aldıkları eğitim ile sağlıyorlar" şeklinde konuştu.