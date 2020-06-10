Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde Yaz Mevsimi, ilk hafta maçlarıyla başladı. Ara sezonun ardından 2020 Kış Mevsimi finalistleri 1907 Fenerbahçe Espor ve fastPay Wildcats’in karşı karşıya geldiği mevsimin açılış maçı rövanş mücadelesine sahne oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde Yaz Mevsimi heyecanı 6-7 Haziran’da oynanan 1. hafta maçlarıyla başladı. 2020 Kış Mevsimi finalistleri 1907 Fenerbahçe Espor ve fastPay Wildcats’i yeniden karşı karşıya getiren açılış maçı iyi mücadelelere sahne olurken, Wildcats bu ezeli rövanştan galip ayrılmayı başardı. Haftanın sona ermesinin ardından Beşiktaş Esports ve fastPay Wildcast ikişer galibiyetle liderlik koltuğunu paylaştı.

Sezon açılış haftasına açıklamalarda bulunan Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul, "Yaz Mevsimi’ne henüz ilk haftadan hızlı bir başlangıç yaptık. Maçların çevrimiçi oynanacağı bu süreçte ilk hafta bize takımların iyi hazırlandığının ve bu mevsimde rekabetin daha da artacağının sinyallerini verdi. İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde de sağlam bir teknik altyapıyla ligi devam ettirebilmenin ve bu heyecanlı maratona başlangıç yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Güçlü ve kaliteli yayın altyapımızla ekranları başındaki izleyicilerin espor coşkusunu yaşayabilecekleri, güzelliklerine, takım oyununa ve mücadele ruhuna şahitlik edeceğimiz keyifli bir sezon olacağına inanıyorum. Tüm takımlarımıza bol şans ve başarı dilerim" diye konuştu.

Engin Aksoy: "2022 yılının sonuna kadar yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz"

Yeni sezonu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise "Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. 3 yıl önce adım attığımız Espor pazarına yaklaşık 13 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz. Bu yatırımlarımızı sadece paket satışı olarak görmüyoruz; Türkiye’de oyun ve Espor ile ilgilenen hemen herkese ulaşmayı ve faydalar sunmayı hedefliyoruz. Yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlarla bugüne kadar 14 milyon kişiye ulaştık. Sunduğumuz gamer paketleri ile gençlerin oyun ve Espor tutkularını en üst seviyede yaşayabilmelerine olanak sağlıyoruz. Sponsor olarak Esporseverler arasındaki farkındalığımız yüzde 85 seviyesinde. Büyük bir heyecanla desteklediğimiz Şampiyonluk Ligi’nde yeni bir sezona merhaba diyoruz. Yaz Mevsimi’nde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar dileriz" şeklinde konuştu.