Voleybol coşkusu Caddebostan’a taşınıyor

Vestel, Türkiye’de voleybolun gelişmesi ve ilginin artırılması için desteklerini sürdürüyor. Filenin Sultanları uluslararası platformlarda ülkemizi gururlandırırken Caddebostan Parkı Vestel Voleybol sahası da voleybol severlerin kullanımına sunuldu. Saha, fotoğraf çekim alanları ile Voleybol Milli Takımı’na destek olmak ve Türk voleybolunun geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için bestelenen “Biz Voleybol Ülkesiyiz” marşıyla voleybol tutkunlarını karşılıyor.Türkiye son yıllarda üst üste elde edilen başarılarla voleybol ülkesi olduğunu bir kez daha gösterdi. Filenin Sultanları başarılarıyla ülkemizi gururlandırmaya devam ederken Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Vestel de ülkemizde voleybolun gelişmesi ve geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, Caddebostan Parkı Vestel Voleybol sahası ile dünyadaki voleybol heyecanını spor severlerle buluşturuyor. Ağustos sonuna kadar açık olacak saha her yaştan voleybol tutkunlarının maçlarına ev sahipliği yaparken fotoğraf çekim alanları ve Voleybol Milli Takımı için bestelenen “Biz Voleybol Ülkesiyiz” marşıyla voleybol tutkunlarına voleybol heyecanı yaşatacak.