Voleybolda fikstürler belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi’nde yapılan kura çekimi ile 2020-2021 maç fikstürlerinin belli olduğunu açıkladı.

Dünya genelinde etkisini gösteren korona virüs pandemisi nedeniyle TVF Voleybol TV Youtube kanalından gerçekleşen kura çekiminde, 2020-2021 voleybol sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi fikstürleri belli oldu. Kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış katıldı. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, "2020-2021 voleybol sezonu kura çekimine hoş geldiniz. Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ, tüm takımlarımıza yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Yeni sezonun hayırlı, uğurlu, sakatlıksız ve kazasız geçmesini diliyorum" dedi.

Açıklamaların ardından yapılan kura çekimine göre Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

Sultanlar Ligi 1. hafta

Türk Hava Yolları - Sarıyer Belediye

Fenerbahçe Opet - Beşiktaş

Aydın BBSK - Galatasaray

Eczacıbaşı VitrA - Sistem9 Yeşilyurt

Karayolları - VakıfBank

Nilüfer Belediye - Beylikdüzü Vol. İht.

Çan Gençlik Kale Spor - İlbank

PTT - Kuzeyboru

Sultanlar Ligi’nde 1. devre maçları 12 Eylül - 17 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. yarı mücadeleleri ise 22 Kasım 2020 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında oynanacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi 1. Hafta

Haliliye Belediye - Altekma

Fenerbahçe HDI Sigorta - Sorgun Belediye

Arkas Spor - Galatasaray

Tokat Bld. Plevne - Arhavi Voleybol

Halkbank - Afyon Belediye Yüntaş

İstanbul BBSK - Bursa BBSK

İnegöl Belediye - Ziraat Bankası

Spor Toto - Solhan Spor

Axa Sigorta Efeler Ligi’nde 1. devre maçları 13 Eylül - 24 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. Yarı müsabakaları ise 28 Kasım 2020 - 06 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.