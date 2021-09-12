Volkan Gökçek, Fransız boksörün yenilmezlik serisini sonlandırdı

Türk boksunun dünya ringlerinde yükselen yıldızı Volkan Gökçet, Paris’te çıktığı boks maçında yenilgisiz Fransız rakibi Kaousso Cisse’yi kendi evinde nakavt ederek yenilgisizlik serisine son noktayı koydu.
Bülent Başer: "Disiplin ve çok çalışmadır sırrımız"
Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer ise sporcusunun son derece disiplinli olduğunun altını çizerek, "Volkan antrenmanlarda beklediğimizden daha fazla çalışırken, disiplini de elden bırakmıyor. Verdiğimiz tüm program ve taktikleri eksiksiz yerine getiriyor bu da bizi başarıdan başarıya götürüyor. Igor Michalkin de ikinci rauntta aldığı bir darbe ile çenesi kırılmasına rağmen sekizinci raunda kadar karşılaşmaya devam etti. Ancak ben sporcumun sağlık durumunu önemsediğim için hakemlerle konuşarak maçı sonlandırdım" diye konuştu. EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz da Volkan Gökçek’in muhteşem bir karşılaşma çıkardığını ifade ederek, "Dördüncü rauntta rakibine indirdiği yumruk serisinde önce çenesine, ardından da karaciğere indirdiği sert darbe ile yere serdi. Yediği sert yumrukların etkisiyle yerde kıvranan Fransız rakip kalkamayınca hakem kararıyla karşılaşmayı kazanarak, yenilgisizlik serisini sürdürdü" açıklamasında bulundu.