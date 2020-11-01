Volkan Gökçek, Gratii’ye geçit vermedi

Türk boksör Volkan Gökçek, Almanya’da gerçekleşen mücadelede güçlü rakibi Octavian Gratii’ye geçit vermedi. Gökçek rakibini mağlup ederek bir zafere daha imza attı.

Türk boksör Volkan Gökçek, Almanya’da karşı karşıya geldiği güçlü rakibi Octavian Gratii’ye mağlup ederek bir zafere daha imza attı. Almanya’nın Berlin kentinde yapılması planlanan ancak korona virüs tedbirleri nedeniyle iptal edilen maçlar neticesinde EX BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, karşılaşmaların kendi tesislerinde yapılması için harekete geçti ve mücadeleler Hamburg’da yapıldı. Kulüp sporcularından Viktor Faust, Yakup Sağlam’ı mağlup ederken, bir diğer sporcu Michail Wallich de galibiyete uzanmayı başardı.

Ceylan: "Pandemiye rağmen ayaktayız"

Alınan sonuçların ardından memnuniyetini dile getiren EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, "Galada ringe çıkan üç boksörümüz de kazandı. Pandeminin salon sporlarına vurduğu bu ağır darbeye rağmen, ayakta kalmaya ve mücadelemize devam etmeye çalışıyoruz. Boksörlerimin ringlere çıkarak, dünya listesindeki yerlerini yükseğe taşımaları için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Umuyoruz ki, bu pandemi dönemi bir an önce sona erer ve biz de boksörlerimizi yine dünyanın dört bir yanında hak ettikleri şampiyonluklarla buluştururuz" dedi. Kulübün Başantrenörü Bülent Başer de, emeklerini karşılıklarını aldıklarını ifade ederek, "Yaptığımız antrenmanların sonuçlarını kazandığımız zaferlerle geri almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir kez daha doğru antrenman ve doğru taktik kullandığımızı gördük. İlerleyen dönemlerde Volkan Gökçek ve Viktor Faust’tan dünya şampiyonlukları bekliyoruz" şeklinde konuştu. Volkan Gökçek bugüne kadar çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılırken, kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, "Sporcumuz bu galibiyetlerin 3’ünü nakavtla aldı. Kendisinin amatör boks geçmişinde de büyük başarıları vardır" dedi.