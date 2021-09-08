Volkan Gökçek, Paris’te tarih yazacak

Merkezi Hamburg’da bulunan ve dünyanın dev boks kulüpleri arasında yer alan Türk boks kulübü EC BOKSİNG dövüşçüleri Fransa, İngiltere ve Amerika’da ringe çıkmaya hazırlanırken, bokstaki en büyük ümidimiz olan Volkan Gökçek, 10 Eylül cumartesi gecesi Fransa’da yumruk sallayacak.
EC BOKSİNG Başantrenörü Bülent Başer, dünya devlerini başkent Ankara’da çalıştıracağını vurgulayarak, "Ağır sıklette Avrupa Şampiyonu Christian Hammer ve gelecekte dünya şampiyonu olmasına kesin gözüyle bakılan Viktor Faust’u Ankara’da kampa alacağız. Bu kamp çalışmalarımız dünya medyası tarafından yakından takip edilecek. Ülkemizin tanıtımını yaparken, profesyonel boksun merkezi yapmaya çalışacağız, ayrıca genç boksörlerimiz de bu elit sporculardan taktik öğrenme fırsatı yakalayacaklardır" dedi.