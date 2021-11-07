Volkan Gökçek ringe çıkıyor

Türk boks kulübü EC BOXİNG forması altında eldiven giyen başarılı sporcu Volkan Gökçek, 20 Kasım Cumartesi akşamı Almanya’nın Münih kentinde ringe çıkacak. Yine kulübün eski dünya şampiyonlarından Igor Michalkin de aynı gece eldiven giyecek olan sporcular arasında yer alacak.

Amatör boksta Türkiye’yi başarıdan başarıya taşıyan milli boksör Volkan Gökçek, profesyonel boksa başladığı günden beri önüne geleni devirerek, dünya ringlerine korku saldı. Zirve basamaklarını hızlı adımlarla çıkan sporcu, bugüne kadar sekiz maçta hiç yenilgi yüzü görmezken, birçok yenilgisiz boksöre de ilk yenilgisini tattırarak dünya boks otoritelerinin dikkatini çekmeyi başardı.

"Tüm gücümüzle destekliyoruz"

Sporcumuzun menajeri ve EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, profesyonel boksta ülkemize dünya şampiyonluğu yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Volkan’ı bu hedefe en yakın boksör olarak görüyorum. Bu nedenle kendisine her türlü imkanı sağlayarak, yükselmesi için gözümüzü budaktan sakınmıyoruz. Önümüzü kesmeye çalışanlara da gereken tepkiyi gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl Fransa’da yaptığımız bir karşılaşmada Volkan, maçı bariz bir üstünlük ile kazanmasına rağmen rakibin elini havaya kaldırarak galip olarak ilan etmişlerdi. Ben ekibimle birlikte gereken müdahaleyi yaptım ve karara itiraz ederek, Volkan’ı yeniden kazanan olarak ilan ettirdim" şeklinde konuştu.

"Sporcumun motivasyonu tam"

EC BOXİNG Kulübü Başantrenörü Bülent Başer ise antrenmanların çok iyi gittiğini belirterek, "Gerek Volkan, gerekse Igor, çok iyi bir konsantrasyon içindeler. Verdiğim programları yerli yerinde uyguluyor ve disiplini bozmuyorlar. Şu ana kadar her şey iyi gitti ve maç günü de yeniden tarih yazacağımızdan eminim. Bizim hedefimiz çok büyük, o yüzden durmak yok yola devam felsefesiyle var gücümüzle idmanlarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz da bugüne kadar çıktığı sekiz maçın altısını nakavtla olmak üzere hepsini kazanan Volkan’ın iyi bir karneye sahip olduğunu ifade ederek, "Aynı gece eski dünya şampiyonlarımızdan Levent Çukur’un oğlu Emre de kıtalar arası şampiyonluk maçına çıkacak. Her iki boksörümüze de güvenimiz tam" açıklamasında bulundu.