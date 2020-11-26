Volkan Gökçek’in rakibi bileğini kırdı

Türk profesyonel boksunun önemli yeteneği Volkan Gökçek’in rakibi antrenman dövüşleri sırasında bileğini kırınca maça çıkamayacağı açıklandı.
Erol Ceylan: "Yeni rakip nakavt canavarı"
Dört kez Almanya ve bu yılın başında ise dünyanın en iyi promotörü seçilen Erol Ceylan, yeni rakibin çok sert bir boksör olduğunu ve karşılaşmalarının çoğunu ya nakavtla kazandığını, ya da nakavtla kaybettiğini vurgulayarak, "Volkan’ın çok dikkatli olması gerek ancak ben sporcuma güveniyorum bu karşılaşmayı da en iyi şekilde kazanacaktır" dedi.24 yaşındaki yenilgisiz sporcu Volkan Gökçek, kendisi için rakibin fark etmeyeceğini ve herkesle, her yerde dövüşmeye hazır olduğunu söyledi. Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, sporcuların son antrenmanlarını tamamlayarak kulübün başantrenörü Bülent Başer, eşliğinde Hamburg Havalimanı’ndan Fransa’ya uçtuğunu vurgulayarak, "Aynı gecenin ana maçında ise Türk boks kulübü EC BOXİNG sporcularından Christian Hammer, Fransızların Olimpiyat şampiyonu Tony Yoka’ya karşı eldiven giyecek. Türk Kulübünün ağır toplarından Viktor Faust, ise yine galada ringe çıkacaklar arasında yer alıyor" diye konuştu.