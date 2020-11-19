Vural Ak: "9 yıl aranın ardından yapılan organizasyondan alnımızın akıyla çıktık"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, geride kalan Formula 1 Türkiye Grand Prix’si ile ilgili açıklamada, "9 yıl aranın ardından çok kısa bir sürede hazırlıklarını tamamladığımız bu organizasyondan ülke olarak alnımızın akı ile çıktık" dedi.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, İstanbul Park’ın 13-14-15 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yaptığı, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1 Türkiye Grand Prix’si ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vural Ak, Cumhurbaşkanlığı tarafından 29 Aralık 2016 tarihinde alınan yetki belgesi ile yaklaşık dört yıldır bu dev organizasyonu Türkiye ve İstanbul’a kazandırmak için büyük çaba harcadıklarını ifade ederek, 9 yıl aranın ardından tekrar bu yarışı İstanbul’a getirmek kadar bu yarışı sorunsuz bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

2020 yılı takvimine İstanbul Park’ın da girdiğinin açıklanması ile pisti hazır hale getirmek için büyük çaba harcadıklarını dile getiren Vural Ak, "İlk müjdeyi paylaştığımız 25 Ağustos’ta başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada, yarışların en güzel pistlerden biri olan İstanbul Park’a döneceğinin mutluluğunu hem pilotlar hem takımlar hem de tüm motor sporları tutkunları yaşadı. Dünyanın en ucuz Formula 1TM yarışı biletlerini satışa çıkardık ve ilk iki günde 80 bin bilet sattık. Hepimiz bu yarışı çok özlemiştik. Ancak pandemiden dolayı yarışın seyircisiz yapılması kararı alındı. En kısa sürede tüm bilet ücretlerini iade ettik. Yarışın seyircisiz yapılması ve herkesin ekranları başında bu organizasyonu seyredecek olması bizlere daha da büyük bir sorumluluk yükledi. Sadece 3 ay gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük organizasyonunu gerçekleştirmek için yüzlerce arkadaşımızla gece gündüz çalıştık ve sonunda müthiş bir başarıya imza attık. Ne mutlu ki bize, devletimizden bir lira para almadan kendi imkanlarımızla yarışı tamamladık" şeklinde konuştu.

"Pistimiz herkesi kendine hayran bıraktı"

Formula 1 yarışlarının İstanbul’a geleceğinin duyurulmasının ardından yaptığı birçok açıklamada İstanbul Park Pisti’nin eşsiz ve çok özel bir pist olduğuna vurgu yaptığını belirten başkan Vural Ak, yarış sırasında ve sonrasında başta Formula 1 yöneticileri olmak üzere hem pilotların hem de takım direktörlerinin pistle ilgili övgü dolu açıklamalarını hatırlattı. Yaptığı açıklamalarda yağmur yağması durumunda sezonun en çok konuşulacak yarışına imza atılacağını belirttiğini ifade eden Ak, "Pistimizde 9 yıldır yarış yapılmıyordu ve takımların değişen araçlarla birlikte piste dair bilgileri de neredeyse sıfırlanmıştı. Pistimizin asfaltını yıllarca iyi bir kondisyonda muhafaza ettik ancak açık yarış araçları için tehlike oluşturabilecek bir ufalanma sorunu başladığından ve yeni nesil Formula 1 araçlarının oluşturduğu yüksek yere basma kuvvetinden bu sorunun bir tehlike oluşturma riskine karşı böyle önemli bir organizasyon için risk almak istemedik. FIA ve Formula 1 yetkilileri ile görüşmelerimiz sonrası onların da onayını alarak asfaltın yenilenmesi yönünde karar verdik ve hızlıca organize olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mızın desteğiyle çok kısa bir sürede asfaltımızı yeniledik. Asfaltın yenileme işlemi sırasında pistimizin dünyaca ünlü mimarı Herman Tilke ve ekibinden yerinde destek alarak tüm süreçleri başından itibaren denetleyip yöneterek çalışmaları hassasiyetle tamamladık. Asfaltın yenilenmesi ile Formula 1 yetkilileri yarış gününe kadar incelemelerini yapıp onayları verdiler. Yağan yağmur pilotları zorlasa da ilk günden beri dediğimiz gibi aslında pilotaj yeteneklerini ve takım stratejilerini zorlayan harika bir yarış izledik. Pistimiz herkesi kendine hayran bıraktı. Yarış sonunda açıklamalar yapan tüm yetkililer, pilotlar ve takım direktörleri gelecek yıllarda da burada yarışmak için can attıklarını açıkladı" değerlendirmesini yaptı.

"Bu başarının arkasında büyük bir ekip çalışması var"

Başkan Vural Ak, FIA’nın en özel pistlere verdiği ’Grade 1’ lisansını İstanbul Park’ın üç yıllığına almaya hak kazandığını açıkladı. Üç ay gibi kısa bir sürede pisti hazırlamak için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğini aldıklarını belirten Vural Ak şu ifadelere yer verdi:

"Bu başarının arkasından büyük bir ekip ve takım çalışması var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yarışı cumhurbaşkanlığı Himayelerine alması ile tüm kurumlar seferber oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu ve Bakanlığımız asfaltın yenilenmesini gerçekleştirirken, İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya’nın koordinasyonunda tüm kamu kurumları büyük destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı çalışmalarını aralıksız sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatlarıyla tüm belediye ekipleri ve kurumları seferber oldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yarış günü şampiyonlara kupalarını takdim ederek bizleri onurlandırdı. İlk günden bu yana yarış için profesyonelce ve dostça destek veren FIA ve Formula 1 yöneticilerine ve İcra Kurulu Başkanı Chase Carey’e de teşekkür ediyorum. Dünyaca ünlü sanatçımız Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Sayın Murat Karahan’ın İstiklal Marşımızı seslendirmesi ve Solo Türk’ün F16’larla yaptığı inanılmaz gösteri organizasyonumuza değer kattı."

"Dünya, İstanbul’u konuştu"

Yarış için 5 bin yabancı konuğun İstanbul’a geldiğini hatırlatan Vural Ak, "Pandemi nedeniyle dünyada tüm spor organizasyonları ertelendi. EURO 2020 ve Tokyo 2020 Olimpiyatları da yapılamadı. Bu nedenle sporseverler Formula 1 yarışlarını daha da büyük ilgi ile takip etti. Geçtiğimiz hafta boyunca İstanbul tüm dünya medyasında büyük yer buldu ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarla sürekli en çok paylaşım yapılan konular arasına girdi. Uzun zamandır İstanbul’un ihtiyacı olan bu tanıtımla yeniden milyonların gözü İstanbul’a çevrildi. Yarışın bu kadar heyecan dolu ve eğlenceli olması da paylaşımların zirveye çıkmasına destek oldu" diye konuştu.

"2021 yarış takviminde yer alabilmek için görüşmeler sürüyor"

Formula 1’in önümüzdeki senelerde de Türkiye’de yapılması için görüşmelere hemen başladıklarını vurgulayan Ak, "Formula 1 İcra Kurulu Başkanı Chase Carey’i hafta sonu İstanbul’da ağırladık. Türkiye ve İstanbul’da Formula 1 yarışlarına gösterilen ilgi karşısında şaşkınlık içindeydi. Sadece bir yıl değil, yıllarca sürecek bir yarışın takvime dahil edilmesi için görüşmelerimiz sürüyor. FIA’dan aldığımız üç yıllık lisans zaten pistimizin her gelişmeye her an hazır olduğunun da kanıtı" ifadelerini kullandı.