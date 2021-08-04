Vurduğunuz altın olsun

Tokyo Olimpiyatları’nda karate müsabakaları yarın başlıyor. Müsabakaların ilk gününde üç karatecimiz tatamiye çıkacak.
İNANIYORUZ, BAŞARACAĞIZ
Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan üç yılı aşkın süredir bu maçlara hazırlandıklarını belirterek sporcularına güvendiğini söyledi. Tokyo’da sekiz kategorinin yedisinde mücadele edeceklerini ifade eden Delihasan, “Buraya gelen her sporcumuz kendi kategorilerinde ilk beşte yer alıyor. Dolayısıyla hepsi potansiyel madalya adayı. Türkiye’ye madalyalarla dönmek istiyoruz” diye konuştu.Tokyo’da tarihi Nippon Budokan’da yapılacak karate müsabakalarında sekiz kategoride 82 sporcu madalya mücadelesi verecek. Dünya ve Avrupa Hakem Kurulu üyesi Uğur Kobaş da Tokyo Olimpiyatları’nda görev yapacak.