banner4556

Wall to Wall heyecanı D-Smart’ta

banner4336

Dövüş sporlarını izleyicisi ile buluşturan D-Smart, Tatneft Kupası’nın ardından Ukrayna’nın Dnipro kentinde gerçekleşecek Wall to Wall organizasyonunu canlı yayınla evlerinize taşıyor.

Wall to Wall heyecanı D-Smart’ta
banner3909

Dövüş sporlarını izleyicisi ile buluşturan D-Smart, Tatneft Kupası’nın ardından Ukrayna’nın Dnipro kentinde gerçekleşecek Wall to Wall organizasyonunu canlı yayınla evlerinize taşıyor.

Brezilya JiuJitsu kategorisinde ülkelerin kapışmasında bu sene finalde 4 ülke kozlarını paylaşacak. Ukrayna’nın Dnipro şehrinde Menorah Center’in ev sahipliği yapacağı organizasyona Ukrayna, İsrail, Kazakistan ve Polonya katılacak.

banner4575

18 Aralık cumartesi akşamı saat 20.00’den itibaren D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2’den canlı yayınlanacak Wall to Wall heyecanını Yücel Tuğan anlatırken, ünlü Türk dövüşçü Murat Kazgan yorumlarıyla geceye renk katacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kıraathanelerde şiddete dikkat çekiyorlar
Kıraathanelerde şiddete dikkat çekiyorlar
  1. HABERDE İNSAN

banner4558

banner3841

banner4391

banner4349