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Welinton, Beşiktaş’a imza atmak için İstanbul’a geldi

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Welinton, İstanbul’a indi. Son transfer görüşmelerinin ardından sağlık kontrolünden geçecek olan Welinton, resmi imzayı atacak.

Welinton, Beşiktaş’a imza atmak için İstanbul’a geldi

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Welinton, İstanbul’a indi. Son transfer görüşmelerinin ardından sağlık kontrolünden geçecek olan Welinton, resmi imzayı atacak.

Beşiktaş, Welinton transferini bitirmek üzere. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor’da forma giyen Brezilyalı savunmacı, siyah-beyazlılarla görüşmek üzere İstanbul’a geldi. Havaalanında Beşiktaşlı yöneticilerin karşıladığı Welinton, transferinde son detayları görüştükten sonra yarın sağlık kontrolüne girecek.

Beşiktaş’ın 31 yaşındaki savunmacıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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