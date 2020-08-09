Welinton, Beşiktaş’a imza atmak için İstanbul’a geldi

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Welinton, İstanbul’a indi. Son transfer görüşmelerinin ardından sağlık kontrolünden geçecek olan Welinton, resmi imzayı atacak.
Beşiktaş’ın 31 yaşındaki savunmacıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Welinton, İstanbul’a indi. Son transfer görüşmelerinin ardından sağlık kontrolünden geçecek olan Welinton, resmi imzayı atacak.
Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Welinton, İstanbul’a indi. Son transfer görüşmelerinin ardından sağlık kontrolünden geçecek olan Welinton, resmi imzayı atacak.
Beşiktaş’ın 31 yaşındaki savunmacıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.