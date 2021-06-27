Wimbledon’da heyecan başlıyor

Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası olan Wimbledon’da ana tablo maçları yarın başlıyor. Sezonun en önemli dört Grand Slam tenis turnuvasından biri olan Wimbledon, bu sene 28 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Londra’daki turnuvada korona virüs salgını nedeniyle son 2 gününe kadar kortlardaki toplam kapasitenin yüzde 50’si oranında seyirci tribünlere alınacak. 14 bin 979 kişilik Merkez Kort ise tekler finallerinin oynanacağı 10 ve 11 Temmuz’da tam kapasiteyle hizmet verecek.28 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında dünyanın en başarılı raketlerinin boy göstereceği dev turnuva, canlı yayınlarla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız’da olacak.